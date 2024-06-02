Скандальные видео с ТЦК: украинцев предупредили о вражеских ИПСО

Следует быть очень аккуратными с такими кадрами.

В соцсетях появляется немало роликов, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними. Следует понимать, что значительная часть этого контента создана враждебными подразделениями информационных операций.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

Как работает враг

По данным ведомства, Украина получает данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы достаточно типичны:

люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями";

имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации;

используются нейтральные локации, которые трудно определить;

сами видео распространяются в плохом качестве, чтобы сымитировать "естественность".

"Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит – противник совершенствуется", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.

За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.

"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место — тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Украинцев призвали ответственно относиться к любым подозрительным видео, чтобы противник не достиг цели в своих информационных акциях.

Напомним, в субботу, 1 июня, в городе Черновцы произошла потасовка между 43-летним киевлянином и работником местного ТЦК и СП. Обстоятельства этой стычки выясняется полицией.

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