Скандальні відео з ТЦК: українців попередили про ворожі ІПСО

Слід бути дуже обережними з такими кадрами.

У соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними. Треба розуміти, що значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Як працює ворог

За даними відомства, Україна отримує дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи доволі типові:

люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями";

імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації;

використовуються нейтральні локації, які важко визначити;

самі відео поширюються у поганій якості, щоб зімітувати "природність".

"Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже – противник удосконалюється", – наголосили у відомстві.

Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце – ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", – акцентували у Сухопутних військах.

Українців закликали відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, щоб противник не досяг мети у своїх інформаційних акціях.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, у місті Чернівці сталася бійка між 43-річним киянином та працівником місцевого ТЦК та СП. Обставини цієї сутички з’ясовує поліція.

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