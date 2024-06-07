Росія готує масштабну ІПСО проти ГУР вартістю 15 млн: чого очікувати

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про підготовку російськими спецслужбами чергової масштабної інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти української Воєнної розвідки.

Про це повідомляє ГУР.

За даними ГУР МО, на реалізацію нової кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агенти російських спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення відповідних матеріалів у медіапросторі України та західних держав.

Планується створення низки статей та "фільмів", у яких, зокрема, мають намір розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Метою чергової інформаційної атаки Росії, за інформацією ГУР, є:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська ЗСУ попередили, що у соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними. Однак значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій.

Читайте також: