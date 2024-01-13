Россия может готовить "операцию под фальшивым флагом" в Приднестровье — ISW

Россия, возможно, готовит провокацию в Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Есть вероятность, что готовится операция под "чужим флагом".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 12 января говорится, что Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья уже опубликовало прес-релиз о том, что Молдова якобы готовит специальные боевые группы численностью более 60 человек, необходимых для разрушения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, а также захват или уничтожение высокопоставленных должностных лиц Приднестровья и сотрудников правоохранительных органов.

Аналитики отметили, что МГБ – это организация, состоящая преимущественно из россиян. Ее обычно понимают как просто отдел Федеральной службы безопасности РФ. Он, вероятно, получает указания из Москвы.

"Скорее всего, таким образом, Кремль хочет создать информационные условия для дестабилизации Молдовы и оправдания для любых будущих российских кампаний в этом регионе", — отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что Москва может воспользоваться Приднестровьем для дестабилизации Молдовы, а также для того, чтобы взорвать украинский экспорт зерна из-за западного побережья Черного моря.

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