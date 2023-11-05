Россия намерена создать военно-морскую базу на севере Африки — Bloomberg

В Кремле планируют расширить военное сотрудничество с восточной Ливией, которую не контролирует поддерживаемое ООН правительство национального согласия в Триполи. На ее территории Россия хочет создать военно-морскую базу, чтобы закрепиться на южной границе Европы.

О таких намерениях российских властей сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, сейчас идет работа над соглашением по вопросам обороны между президентом России Владимиром Путиным и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, который контролирует восточную часть этой северо-африканской страны.

Хафтару нужны от РФ системы ПВО для защиты от воздушных атак сил правительства в Триполи, которым он противостоит. Также Ливийская национальная армия нуждается в подготовке пилотов ВВС и спецназа. Предполагается, что в обмен на это он позволит переоборудовать для размещения российских войск несколько авиабаз, которые занимали наемники ЧВК "Вагнер".

По словам источников, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, скорее всего, в Тобруке – в нескольких сотнях километров через Средиземное море от Греции и Италии. Однако это более долгосрочная перспектива, поскольку размещение флота потребует существенной модернизации портовых сооружений.

Увеличение российской активности в Ливии представляет новый вызов для США и их европейских союзников, уже находящихся в противостоянии с Кремлем из-за его вторжения в Украину. Также на Западе учитывается роль России в потенциальной войне на Ближнем Востоке, в которую может перерасти конфликт между Израилем и ХАМАС.

По словам бывшего специального посланника США в Ливии Джонатана Винера, эту угрозу воспринимает администрация США "очень серьезно". "Не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей – если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом", – отметил он.

Пока у России только одна военно-морская база в Средиземном море — в сирийском Тартусе.

Как известно, в Ливии продолжается противостояние между силами правительства национального единства, поддерживаемого ООН, ЕС и Турцией, и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, которому оказывают поддержку Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иордания и Россия.

Напомним, ливийский военачальник Халифа Хафтар, имеющий амбиции подчинить себе всю Ливию, в сентябре провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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