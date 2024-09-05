Россия нашла три страны для обхода западных санкций — ISW

Россия возлагается на несколько стран – Индию, Сербию и Китайскую Народную Республику – в вопросе избегания западных санкций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают информацию из издания Financial Times (FT) со ссылкой на истоки из российской государственной корреспонденции, что Министерство промышленности и торговли России разработало план потратить почти 1 миллиард долларов на защиту критических электронных компонентов в октябре 2022 года, который, как сообщается, включал возможность строительства объектов в Индии, чтобы получить доступ к таким компонентам.

FT сообщило, что утечка документов свидетельствует о том, что Россия тайно покупала чувствительную электронику двойного назначения в Индии с помощью "значительных запасов" индийских рупий, накопленных российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в страну.

"Степень, к которой Россия реализовала этот план, остается непонятной, хотя ISW оценивает, что Россия участвует в более широких усилиях, чтобы избежать западных санкций и закупать под санкции электронные компоненты и оборудование, необходимые для производства российской оборонной промышленности, через иностранных субъектов", — отметили эксперты.

Ранее в ISW наблюдали признаки того, что иностранные компании и банки, в том числе в КНР, неохотно проводят операции с российскими актерами из-за опасений вторичных санкций Запада, которые могут повлиять на попытки России избежать санкций.

"Похоже, что Россия возлагается на несколько стран, в частности, Индию, Сербию и Китайскую Народную Республику (КНР), в рамках своих усилий, чтобы избежать западных санкций", — говорится в сообщении.

Напомним, США ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.

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