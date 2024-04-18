Россия пополнит армию на 300 тысяч: как это происходит — Bloomberg

Набирая до 30 тысяч новобранцев в месяц, российская армия могла бы до конца этого года достичь поставленных целей.

В России рассчитывают постепенно пополнить армию для компенсации потерь в войне против Украины и наращивания численности, а не мобилизовать 300 тысяч новобранцев единовременно.

Об этом пишет в четверг, 18 апреля, издание Bloomberg.

В этом контексте издание цитирует руководителя московского "Центра анализа стратегий и технологий" Руслана Пухова, который считает, что набирая до 30 тысяч новобранцев в месяц, российская армия могла бы до конца этого года достичь поставленной цели.

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении довести численность армии до 1,5 миллиона человек с тогдашних 1,15 миллиона. В начале апреля этого года в российском военном ведомстве заявили, что им уже удалось набрать 100 тысяч новобранцев.

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По словам трех анонимных источников, Кремль стремится избежать большой мобилизации, как это было в сентябре 2022 года, поскольку тогда это спровоцировало бегство из страны около миллиона россиян.

Теперь в российскую армию пытаются набирать солдат-контрактников, для которых используют финансовые стимулы.

В частности, по данным венской исследовательской группы Re:Russia, с начала года региональные выплаты новым контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 тысяч рублей (около $5 тысяч).

Со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg сообщает, что российское военное командование частично полагается на то, что некоторые нынешние призывники подпишут контракты.

Этой весной на срочную военную службу будет призвано 150 тысяч россиян. Законодательство РФ разрешает отправить их на фронт через четыре месяца после призыва. Однако это нарушит неоднократные публичные обещания не привлекать к боевым действиям срочников. Потому их подталкивают к переходу на контракт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит на 1 июня дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

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