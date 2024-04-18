Росія поповнить армію на 300 тисяч: як це відбувається — Bloomberg

Набираючи до 30 тисяч новобранців на місяць, російська армія могла б до кінця цього року досягнути поставленої мети.

У Росії розраховують поступово поповнити армію для компенсації втрат у війні проти України і нарощування чисельності, а не мобілізувати 300 тисяч новобранців одночасно.

Про це пише у четвер, 18 квітня, видання Bloomberg.

У цьому контексті видання цитує керівника московського “Центру аналізу стратегій та технологій” Руслана Пухова, який вважає, що набираючи до 30 тисяч новобранців на місяць, російська армія могла б до кінця цього року досягнути поставленої мети.

У грудні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про намір довести чисельність армії до 1,5 мільйона осіб з тодішніх 1,15 мільйона. На початку квітня цього року у російському військовому відомстві заявили, що їм уже вдалося набрати 100 тисяч новобранців.

За словами трьох анонімних джерел, Кремль прагне уникнути великої мобілізації, як це було у вересні 2022 року, оскільки тоді це спровокувало втечу з країни до мільйона росіян.

Тепер до російської армії намагаються набирати солдатів-контрактників, для яких використовують фінансові стимули.

Зокрема, за даними віденської дослідницької групи Re:Russia, з початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і склали в середньому 470 тисяч рублів (майже $5 тисяч).

З посиланням на обізнані джерела Bloomberg повідомляє, що російське військове командування частково покладається на те, що деякі нинішні призовники підпишуть контракти.

Цієї весни на строкову військову службу буде призвано 150 тисяч росіян. Законодавство РФ дозволяє відправити їх на фронт через чотири місяці після призову. Однак це порушить неодноразові публічні обіцянки не залучати до бойових дій строковиків. Тому їх підштовхують до переходу на контракт.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

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