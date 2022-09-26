Россия задержала японского консула за "шпионаж"

Задержание японского консула "совпало" с введением Токио новых санкций против РФ.

Российская ФСБ заявила о задержании сотрудника генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.

Об этом сообщают росСМИ.

Утверждается, что дипломат якобы "был задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

Пропагандисты утверждают, что японский дипломат признал свою вину. Консула объявили персоной нон грата. Японии заявлен протест по дипломатическим каналам.

Отметим, что задержание японского консула "совпало" с введением Токио новых санкций против РФ. Сегодня Япония запретила экспортировать в Россию товары, связанные с химическим оружием.

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