Задержание японского консула "совпало" с введением Токио новых санкций против РФ.
Российская ФСБ заявила о задержании сотрудника генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.
Об этом сообщают росСМИ.
Утверждается, что дипломат якобы "был задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".
Пропагандисты утверждают, что японский дипломат признал свою вину. Консула объявили персоной нон грата. Японии заявлен протест по дипломатическим каналам.
Отметим, что задержание японского консула "совпало" с введением Токио новых санкций против РФ. Сегодня Япония запретила экспортировать в Россию товары, связанные с химическим оружием.
Читайте также: