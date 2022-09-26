Росія затримала японського консула за "шпигунство"

Російська ФСБ заявила про затримання співробітника генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Стверджується, що дипломат нібито "був затриманий на місці злочину під час отримання відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї".

Пропагандисти стверджують, що японський дипломат визнав свою провину. Консула оголосили персоною нон ґрата. Японії заявлено протест дипломатичними каналами.

Зазначимо, що затримання японського консула "співпало" із запровадженням Токіо нових санкцій проти РФ. Сьогодні Японія заборонила експортувати до Росії товари, пов'язані з хімічною зброєю.

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