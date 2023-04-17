Россиянам хотят запретить хранить наличными сумму свыше 1 млн рублей

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предлагает ввести ограничения для россиян по хранению наличных денег на сумму свыше 1 млн рублей. Иначе деньги будут конфисковываться, а их владелец должен будет заплатить штраф. Вассерман уже подготовил законопроект.

Об этом пишет Baza.

Депутат предлагает внести поправки в статью Уголовного кодекса 187.1 (неправомерное обращение средств).

Вассерман говорит, что большие суммы у граждан являются следствием их деятельности в "черном" секторе экономики. Депутат считает, что подобный запрет был бы "эффективным инструментом борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности в России".

"Большие суммы наличных, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а потому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не возможно из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в этой сфере", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, для российских чиновников разработали отечественные смартфон и планшет, которые должны заменить "вражескую технику Apple".

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