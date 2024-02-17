Россиянам снова мерещатся беспилотники: на Белгородщине якобы сбили "два дрона"

В двух областях России дважды за ночь объявляли

Россиянам снова мерещатся беспилотники: мол, в Губкинском городском округе на Белгородщине сработала "система ПВО".

Об этом заявили представители местных властей.

Они утверждают, что якобы сбито "2 БПЛА самолетного типа" в районе села Висла Дубрава.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 17 февраля 2024 года в Курской и Белгородской области РФ раздались громкие взрывы.

Заметим, что несколько дней в Белгороде неспокойно: в городе раньше прогремела серия взрывов и попадания. По данным пропагандистских пабликов, погибли по меньшей мере шесть человек, еще не менее 10 пострадали.

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В минубивствах РФ уже отчитались о сбитии якобы 14 реактивных снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Документы готовь и сумку": Взрывы! Курск и Белгород ГОРЯТ! Россияне упаковывают чемоданы!

Напомним, 14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

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