Россиянам снова мерещатся беспилотники: на Белгородщине якобы сбили "два дрона"

В двух областях России дважды за ночь объявляли
Россиянам снова мерещатся беспилотники: мол, в Губкинском городском округе на Белгородщине сработала "система ПВО".
Об этом заявили представители местных властей.
Они утверждают, что якобы сбито "2 БПЛА самолетного типа" в районе села Висла Дубрава.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 17 февраля 2024 года в Курской и Белгородской области РФ раздались громкие взрывы.
Заметим, что несколько дней в Белгороде неспокойно: в городе раньше прогремела серия взрывов и попадания. По данным пропагандистских пабликов, погибли по меньшей мере шесть человек, еще не менее 10 пострадали.
В минубивствах РФ уже отчитались о сбитии якобы 14 реактивных снарядов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Документы готовь и сумку": Взрывы! Курск и Белгород ГОРЯТ! Россияне упаковывают чемоданы!
Напомним, 14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.
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