Россиянам снова мерещится: убеждают, что сбили 27 "украинских беспилотников"

После шумной ночи в некоторых российских городах военные утверждают об "украинских" беспилотниках

15 октября 2023 года якобы "прекращена попытка киевского режима" совершить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом заявили в сообщении российского министерства обороны в социальных сетях.

"Очередными "средствами ПВО" перехвачено двадцать семь "украинских" беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ночью в Курске и Белгороде расцвел громкий "хлопок".

Добавим, что утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.