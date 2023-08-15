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Россияне готовят провокацию на Курской АЭС: уже есть план эвакуации – документ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Россияне готовят провокацию на Курской АЭС: уже есть план эвакуации – документ

Курская область/Фото kursk-izvestia.ru

Оккупанты подготовили план эвакуации местного населения в Курской области.

Россияне готовят провокацию на Курской атомной электростанции. Оккупанты уже разработали план эвакуации местного населения.

Соответствующие документы обнародовал Центр национального сопротивления.

"По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр", — говорится в сообщении.

Документ об эвакуации из Курской области. / © Центр национального сопротивления
Документ об эвакуации из Курской области. / Фото: Центр национального сопротивления

Людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области в населенные пункты:

  • Железногорский;
  • Большое Солдатское;
  • Щегры;
  • Горшечное.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а города Курск — 435 тыс. То есть речь идет о 5% "избранных" — кто попал в список.

Документ об эвакуации из Курской области. / © Центр национального сопротивления
Документ об эвакуации из Курской области. / Фото: Центр национального сопротивления
Документ об эвакуации из Курской области. / © Центр национального сопротивления
Документ об эвакуации из Курской области. / Фото: Центр национального сопротивления

Там еще раз подчеркнули, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции РФ. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата ЗАЭС.

Напомним, США отследили четыре российских военных самолета возле Аляски – чем все завершилось.

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Дата публикации
Просмотры
660
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