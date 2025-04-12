Россияне учат студентов-международников дискредитировать руководство "враждебных государств"

Будущих российских дипломатов обучают методам информационной войны

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В России будущих дипломатов обучают методам ведения информационной войны, среди которых — дискредитация руководства «враждебных государств».

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, обратив внимание на распространенное в соцсетях видео лекции, которую провело российское высокопоставленное должностное лицо в одном из институтов международных отношений.

«Будущих дипломатов учат правилам ведения информационной войны: врать, манипулировать и дезинформировать. Студентов инструктируют, что дискредитация военно-политического руководства противника — это один из инструментов войны», — подчеркнул он.

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По его словам, этот инструмент Россия систематически применяет против Украины, распространяя фейки, запугивание мирного населения, создание ощущения беззащитности и растерянности.

«Россияне атакуют Украину не только оружием, но и пропагандой. Более того, они приучают к этому свою молодежь! Цель — подвергнуть сомнению способность Украины быть независимым и самостоятельным государством», — подчеркнул Лубинец.

Украинский омбудсман напомнил предупреждение Службы внешней разведки Украины о том, что спецслужбы врага используют различные каналы, в частности публикации в пророссийских иностранных медиа, эмоциональные видео в соцсетях, спекулирующих на темах «потери поддержки Запада» или «потребности смены власти», выступления так называемых «независимых аналитиков», продвигающих кремлевские нарративы.

«РФ пытается создать иллюзию того, что международное сообщество должно вмешаться во внутренние дела Украины. Такие нарративы нацелены не только на украинцев, но и на иностранцев, в частности страны Запада, чтобы посеять сомнения относительно легитимности нашего государства», — подытожил Лубинец.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки Украины сообщили, что в начале апреля Россия начала массированную информационную атаку, направленную против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.