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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии

Финская пограничная служба расследует инцидент с россиянами.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российские самолеты

Российские самолеты / © Associated Press

Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Об этом сообщили в министерстве обороны этой страны, передает Reuters

Инцидент произошел в пятницу, 23 мая, у побережья города Порвоо, на юге Финляндии, примерно в 50 км от Хельсинки.

«Мы серьезно относимся к вероятному нарушению территории и проводим расследование», — заявил министр обороны Антти Хакканен, согласно заявлению оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что пограничная служба Финляндии, которая расследует инцидент, впоследствии предоставит дополнительную информацию.

Напомним, ранее польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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