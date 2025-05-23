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Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии
Финская пограничная служба расследует инцидент с россиянами.
Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.
Об этом сообщили в министерстве обороны этой страны, передает Reuters
Инцидент произошел в пятницу, 23 мая, у побережья города Порвоо, на юге Финляндии, примерно в 50 км от Хельсинки.
«Мы серьезно относимся к вероятному нарушению территории и проводим расследование», — заявил министр обороны Антти Хакканен, согласно заявлению оборонного ведомства.
В министерстве добавили, что пограничная служба Финляндии, которая расследует инцидент, впоследствии предоставит дополнительную информацию.
Напомним, ранее польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.