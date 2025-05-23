ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1318
Час на прочитання
1 хв

Російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії

Фінська прикордонна служба розслідує інцидент з росіянами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російські літаки

Російські літаки / © Associated Press

Два російські військові літаки підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії.

Про це повідомили у міністерстві оборони цієї країни, передає Reuters.

Інцидент стався у п’ятницю, 23 травня, біля узбережжя міста Порвоо, на півдні Фінляндії, приблизно за 50 км від Гельсінкі.

«Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення території та проводимо розслідування», — заявив міністр оборони Антті Хакканен, згідно із заявою оборонного відомства.

У міністерстві додали, що прикордонна служба Фінляндії, яка розслідує інцидент, згодом надасть додаткову інформацію.

Нагадаємо, раніше польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie