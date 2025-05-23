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Російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії
Фінська прикордонна служба розслідує інцидент з росіянами.
Два російські військові літаки підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії.
Про це повідомили у міністерстві оборони цієї країни, передає Reuters.
Інцидент стався у п’ятницю, 23 травня, біля узбережжя міста Порвоо, на півдні Фінляндії, приблизно за 50 км від Гельсінкі.
«Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення території та проводимо розслідування», — заявив міністр оборони Антті Хакканен, згідно із заявою оборонного відомства.
У міністерстві додали, що прикордонна служба Фінляндії, яка розслідує інцидент, згодом надасть додаткову інформацію.
Нагадаємо, раніше польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.