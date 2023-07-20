Российский МИД солгал, что вызвал британского дипломата

В Великобритании заявили, что встреча была запланирована по просьбе британской стороны.

Российский МИД солгал, что якобы вызвал временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда.

Об этом информирует CNN.

Ранее российский МИД заявил, что вызвал Додда для того, чтобы осудить поддержку его страной "террористических действий" со стороны Украины. Кроме того, в сообщении указывается, что теперь британские дипломаты обязаны "отчитываться" за свои поездки по территории РФ.

В свою очередь, в британском правительстве сообщили, что Додд не был "вызван", а пошел на запланированную встречу, которую пригласило посольство Великобритании.

"Это была запланированная встреча, проведенная по нашей просьбе, как часть стандартной дипломатической практики", — сказал представитель Управления иностранных дел, Содружества и развития Великобритании.

Кроме того, в Британии заявили, что рассматривают заявление о "вызове" дипломата, как дезинформацию российских властей. Вместе с тем, в правительстве Британии не сообщили, для чего они пригласили встречу с МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель России в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна-агрессорка якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур призвал россиян, не согласных с действиями Владимира Путина по отношению к Украине, работать на его службу.

Читайте также: