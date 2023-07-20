Кремль готовится к морской блокаде украинских портов — Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность действиями и угрозами Кремля, которые могут оказать серьезное влияние на продовольственную безопасность.

Российские атаки на украинские портовые города и угрозы атаковать гражданские грузовые суда являются свидетельством попытки возобновить блокаду портов Украины.

Об этом заявила журналистам заместитель спикера Белого дома Оливия Делтон, передает Укринформ.

"Мы наблюдаем, как третий день подряд происходят российские атаки ракетами и беспилотниками на портовые города... Мы видели признаки того, что они [россияне]… готовятся к потенциальным атакам против гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю”, - отметила она.

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Представитель администрации Байдена заявила, что Белый дом обеспокоен заявлением российского военного ведомства о том, что РФ будет рассматривать любое гражданское судно в Черном море как перевозящее военный груз.

Такие попытки восстановить блокаду украинских черноморских портов, по словам Делтон, "серьезно повлияют" на продовольственную безопасность.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что любое судно, следующее в украинские порты, будет считаться "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения".

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