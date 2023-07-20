Кремль готується до морської блокади українських портів — Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння діями та погрозами Кремля, які можуть серйозно вплинути на продовольчу безпеку.

Російські атаки на українські портові міста та погрози атакувати цивільні вантажні судна є свідченням спроби відновити блокаду портів України.

Про це заявила журналістам заступниця речника Білого дому Олівія Делтон, передає Укрінформ.

“Ми спостерігаємо, як третій день поспіль відбуваються російські атаки ракетами й безпілотниками на портові міста... Ми бачили ознаки того, що вони[росіяни]… готуються до потенційних атак проти цивільних суден, які перевозять зерно Чорним морем”, - зауважила вона.

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Представниця адміністрації Байдена заявила, що Білий дім занепокоєний заявою російського військового відомства про те, що РФ розглядатиме будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що перевозить військовий вантаж.

Такі спроби відновити блокаду українських чорноморських портів, за словами Делтон, “серйозно вплинуть” на продовольчу безпеку.

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

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