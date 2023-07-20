Російське МЗС збрехало, що викликало британського дипломата

У Великій Британії заявили, що зустріч була запланована на прохання британської сторони.

Російське МЗС збрехало, що нібито викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії Тома Додда.

Про це інформує CNN.

Раніше російське МЗС заявило, що викликало Додда для того, щоб засудити підтримку його країною "терористичних дій" з боку України. Крім того, в повідомленні зазначається, що тепер британські дипломати зобовʼязані "звітувати" про свої поїздки територією РФ.

Своєю чергою у британському уряді повідомили, що Додд не був "викликаний", а пішов на заплановану зустріч, про яку попросило посольство Великої Британії.

"Це була запланована зустріч, проведена на наше прохання як частина стандартної дипломатичної практики", - сказав представник Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії.

Крім того, у Британії заявили, що розглядають заяву про "виклик" дипломата як дезінформацію російської влади. Водночас в уряді Британії не повідомили, для чого вони попросили про зустріч з МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Росії в ОБСЄ відверто збрехав, коли заявив, що країна-агресорка нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факти використання касетних боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституцій самої ОБСЄ.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур закликав росіян, незгодних із діями Володимира Путіна щодо України, працювати на його службу.

Читайте також: