Жители Дженина говорят, что получали из израильских номеров сообщения с предупреждениями оставаться дома ради собственной безопасности.

Армия Израиля в ночь на 3 июля совершила масштабную военную операцию в палестинском городе Дженин, предварительно нанеся серию авиаударов по целям.

Об этом сообщает The Washington Post.

В Израиле заявили о начале "широкомасштабной контртеррористической операции" против "командного центра боевиков в густонаселенном лагере беженцев" в Дженини.

"Мы будем делать это столько, сколько потребуется, сейчас нет никаких сроков", — сказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится, пока не будут выполнены ее задания.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек погибли и 80 получили ранения, 17 из них находятся в критическом состоянии.

Жители Дженина говорят, что получали из израильских номеров сообщения с предупреждениями не покидать дома из-за опасности.

Отдельные сообщения, адресованные боевикам, советовали им "сдаться ради вашей безопасности и безопасности окружающих вас", пишут журналисты.

Издание добавляет, что лагерь беженцев в Дженине является центром Хамаса, Исламского джихада и других вооруженных группировок.

Боевики якобы установили взрывчатку на дорогах, а на прошлой неделе попытались запустить самодельную ракету по Израилю, но она не попала в цель сразу после запуска.

Армия обороны Израиля сообщила, что 3 июля войска конфисковали ракетную установку и сотни самодельных взрывных устройств.

Между тем упоминают и об отношениях между Израилем и США. СМИ пишут о самых особых двусторонних связях, которые фактически являются самыми удивительными в мире.

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