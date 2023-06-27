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Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев: СМИ раскрыли подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев: СМИ раскрыли подробности

Нетаньяху хочет посетить Киев / Фото: Associated Press

Нетаньяху хочет приехать в Киев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может посетить Украину. Он планирует это сделать по приглашению президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет израильское издание Walla.

Министр иностранных дел Эли Коэн в понедельник на закрытой части заседания Комитета по иностранным делам и безопасности заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Киев. Два источника издания утверждают, что израильское должностное лицо намерено это сделать.

"Нет даты, но есть большая вероятность, что это произойдет", — сказал Коэн.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Израиль разрешить Украине использовать свое оружие против иранских беспилотников.

Также израильские радары для предупреждения о воздушных угрозах уже в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
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