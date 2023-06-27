Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев: СМИ раскрыли подробности

Нетаньяху хочет приехать в Киев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может посетить Украину. Он планирует это сделать по приглашению президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет израильское издание Walla.
Министр иностранных дел Эли Коэн в понедельник на закрытой части заседания Комитета по иностранным делам и безопасности заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Киев. Два источника издания утверждают, что израильское должностное лицо намерено это сделать.
"Нет даты, но есть большая вероятность, что это произойдет", — сказал Коэн.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Израиль разрешить Украине использовать свое оружие против иранских беспилотников.
Также израильские радары для предупреждения о воздушных угрозах уже в Украине.
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