Сербия просит НАТО разрешить ввести войска на территорию Косово

В Сербии понимают, что этот запрос вряд ли удовлетворят

Правительство Сербии направит запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR, в котором будет просить разрешить ввести сербские войска на территорию Косово.

Об этом во время интервью заявил президент страны Александр Вучич, сообщает РТС.

Он заявил, что запрос сначала будет направлен в виде электронного письма командованию KFOR, а 16 декабря будет передан на границе Косово и Сербии.

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Учитель утверждает, что хочет ввести войска для защиты сербского населения региона, а также для контроля за пунктами пересечения границы Яринье и Брняк.

Президент Сербии уверен, что подобный шаг будет служить для снятия напряженности и станет хорошим решением.

При этом Вучич заявил, что он понимает, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен: "не потому что он будет плох, потому что если бы они лучше подумали, то это способствовало бы миру", а потому что международное сообщество, по его словам, не придерживается международных сделок.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Косово официально подали заявку на вступление в Евросоюз.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Сербии и Косово "скорее решить спорные вопросы" для объединения с ЕС.

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