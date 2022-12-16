Сербия просит НАТО разрешить ввести войска на территорию Косово

В Сербии понимают, что этот запрос вряд ли удовлетворят
Правительство Сербии направит запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR, в котором будет просить разрешить ввести сербские войска на территорию Косово.
Об этом во время интервью заявил президент страны Александр Вучич, сообщает РТС.
Он заявил, что запрос сначала будет направлен в виде электронного письма командованию KFOR, а 16 декабря будет передан на границе Косово и Сербии.
Учитель утверждает, что хочет ввести войска для защиты сербского населения региона, а также для контроля за пунктами пересечения границы Яринье и Брняк.
Президент Сербии уверен, что подобный шаг будет служить для снятия напряженности и станет хорошим решением.
При этом Вучич заявил, что он понимает, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен: "не потому что он будет плох, потому что если бы они лучше подумали, то это способствовало бы миру", а потому что международное сообщество, по его словам, не придерживается международных сделок.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Косово официально подали заявку на вступление в Евросоюз.
Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Сербии и Косово "скорее решить спорные вопросы" для объединения с ЕС.
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