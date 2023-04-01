Шойгу пообещал оккупантам исправить ситуацию со снарядным голодом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал совещание в штабе объединенной группировки российских войск, которое касалось проблем со снарядами для оккупантов на фронте.

Шойгу заявил, что Россия якобы уже принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, и сейчас количество обеспечения "уже выросло кратно".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Главарь окупантов отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены", и сейчас уже "принимают необходимые меры по их наращиванию".

В то же время "количество выпускаемой для обеспечения войск продукции возросло кратно". Шойгу заметил, что речь идет и об обычных, и о "высокоточных типах средств поражения".

По словам российского министра обороны, это позволит "выполнять поставленные Путиным задачи" на войне.

Напомним, для российских войск, действующих на Донецком направлении, установили предел использования боеприпасов. Оккупанты уже испытывают их недостаток.

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