Швеция готовится к войне: предусмотрительность властей шокирует

В свете высокого риска военного конфликта с участием НАТО, в Швеции начали подготовку дополнительных мест на кладбищах.

Похоронные ассоциации Швеции стремятся приобрести достаточно земли для того, чего, как они надеются, им никогда не придется делать: хоронить тысячи погибших в случае войны.

Об этом пишет Associated Press.

Подготовку дополнительных кладбищ начали в соответствии с рекомендациями Церкви Швеции и специального руководства, разработанного Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) и Вооруженными силами Швеции.

Издание отмечает, что необходимость подготовиться к возможному военному конфликту стала особенно актуальной в связи с решением Швеции вступить в НАТО и напряженностью в отношениях с Россией в регионе Балтийского моря.

В Швеции по закону похоронные ассоциации обязаны обеспечить места для захоронения 5% населения в случае кризисных ситуаций. В Гетеборге, втором по величине городе Швеции, сейчас ведут переговоры о покупке 10 акров (40 470 квадратных метров) земли, чтобы обеспечить примерно 30 000 мест для захоронения погибших в случае войны.

"Это означает, что нам нужно больше земли для захоронений, и это явление характерно и является проблемой для больших городов, где земли изначально не хватает даже для удовлетворения потребностей в захоронениях в мирное время", — сказала Катарина Эвенсет, старший советник Ассоциации по захоронениям Гетеборга.

Совместно с местным муниципалитетом, который имеет монополию на принятие решений об использовании земли в Гетеборге, похоронная ассоциация определила обширную территорию, подходящую для строительства масштабного кладбища. Однако длительный процесс утверждения и строительства может занять около 10 лет, что создаст дополнительные проблемы в неопределенные времена.

"К сожалению, это тот случай, когда нам все чаще напоминают, что война может произойти, и что нам просто нужно быть к этому готовыми", — сказал Ян-Улоф Ольссон, эксперт по защите критической инфраструктуры (CIP) в MSB.

Издание напомнило, что в ноябре Швеция и Финляндия разослали своим гражданам обновленные руководства по гражданской готовности с инструкциями, как выжить в войне. Похожие руководства в этом году получили и граждане Дании и Норвегии, хотя Россия в них не упоминается ни одного раза.

Напомним, премьер Дании сделала запас консервов "на всякий случай". По словам Мэтте Фредериксен, картина угроз 2025 года настолько разнообразна, что не только государства должны готовиться, но и каждый ответственный гражданин должен стать более устойчивым к кризисным ситуациям.

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