Швеція готується до війни: передбачливість влади шокує

У світлі високого ризику військового конфлікту за участю НАТО у Швеції розпочали підготовку додаткових місць на цвинтарях.

Похоронні асоціації Швеції прагнуть придбати достатньо землі для того, чого, як вони сподіваються, їм ніколи не доведеться робити: ховати тисячі загиблих у разі війни.

Про це пише Associated Press.

Підготовку додаткових цвинтарів розпочали відповідно до рекомендацій Церкви Швеції та спеціального керівництва, розробленого Шведською агенцією з надзвичайних ситуацій (MSB) та Збройними силами Швеції.

Видання зазначає, що необхідність підготуватися до можливого військового конфлікту стала особливо актуальною у зв'язку з рішенням Швеції вступити до НАТО та напруженістю у відносинах із Росією у регіоні Балтійського моря.

У Швеції згідно із законом похоронні асоціації зобов'язані забезпечити місця для поховання 5% населення у разі кризових ситуацій. У Гетеборзі, другому за величиною місті Швеції, зараз ведуть переговори про купівлю 10 акрів (40 470 квадратних метрів) землі, щоб забезпечити приблизно 30 000 місць для поховання загиблих у разі війни.

"Це означає, що нам потрібно більше землі для поховань, і це явище характерне і є проблемою для великих міст, де землі не вистачає навіть для задоволення потреб у похованнях у мирний час", — сказала Катаріна Евенсет, старший радник Асоціації з поховань Гетеборга.

Спільно з місцевим муніципалітетом, який має монополію на прийняття рішень про використання землі в Гетеборзі, похоронна асоціація визначила велику територію, яка підходить для будівництва масштабного цвинтаря. Однак тривалий процес затвердження та будівництва може зайняти близько 10 років, що створить додаткові проблеми у невизначені часи.

"На жаль, це той випадок, коли нам все частіше нагадують, що війна може статися, і що нам просто потрібно бути готовими до цього", — сказав Ян-Улоф Ольссон, експерт із захисту критичної інфраструктури (CIP) в MSB.

Видання нагадало, що у листопаді Швеція та Фінляндія розіслали своїм громадянам оновлені посібники з громадянської готовності з інструкціями, як вижити у війні. Подібні керівництва цього року отримали й громадяни Данії та Норвегії, хоча Росія в них не згадується жодного разу.

Нагадаємо, прем'єр Данії зробила запас консервів "про всяк випадок". За словами Метт Фредеріксен, картина загроз 2025 року настільки різноманітна, що не тільки держави повинні готуватися, але й кожен відповідальний громадянин має стати більш стійким до кризових ситуацій.

Читайте також: