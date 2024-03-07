Швеция сделала заявление после вступления в НАТО

По словам главы правительства Швеции, речь идет о свободе, демократии, свободе личности и верховенстве закона.

Швеция, ставшая 32 участником Альянса, выразила благодарность союзникам за то, что поздравили страну со вступлением.

Об этом говорилось в заявлении премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

"Швеция теперь является членом НАТО. Спасибо всем союзникам за то, что приветствовали нас как 32-го члена", — сказал он.

Премьер уточнил, что страна теперь будет стремиться к единству, солидарности и распределению бремени и будет полностью соблюдать ценности Вашингтонского договора.

Напомним, Швеция 7 марта стала членом НАТО. Церемония состоялась в Вашингтоне, где сейчас находятся с визитом шведские премьер-министр Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

Как ранее сообщал ТСН.ua, государство, которое 200 лет держалось нейтралитета, и решило отойти от него из-за российской агрессии, станет 32-м государством Североатлантического Альянса, уже имея высокобоеспособную армию, которая постоянно тренируется с войсками НАТО.

Вступление Швеции в НАТО долгое время блокировалось Венгрией. Однако 26 февраля там официально проголосовали за ратификацию членства Швеции в НАТО.

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