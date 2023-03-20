Си Цзиньпин приземлился в Москве

Самолет лидера Китая приземлился в московском аэропорту.
Глава Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву.
Самолет президента Китая приземлился в аэропорту "Внуково".
Однако президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт лично встретить Си Цзиньпиня.
Визит Си Цзиньпиня в Россию
В понедельник, 20 марта, начинается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.
Си Цзиньпин станет первым мировым лидером, лично встретившимся с Владимиром Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 15:30 по киевскому времени. Путин проведет беседу с китайским лидером. Тема Украины, "безусловно, будет фигурировать на переговорах".
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