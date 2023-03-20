Си Цзиньпин приземлился в Москве

Глава Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву.

Самолет президента Китая приземлился в аэропорту "Внуково".

Однако президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт лично встретить Си Цзиньпиня.

Визит Си Цзиньпиня в Россию

В понедельник, 20 марта, начинается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.

Си Цзиньпин станет первым мировым лидером, лично встретившимся с Владимиром Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 15:30 по киевскому времени. Путин проведет беседу с китайским лидером. Тема Украины, "безусловно, будет фигурировать на переговорах".

Читайте также: