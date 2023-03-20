Сотрудникам администрации Путина запретили пользоваться iPhone

Сотрудникам внутреннего блока администрации президента РФ приказали к началу апреля избавиться от iPhone и заменить их на телефоны других марок.

Об этом сообщает издание " Коммерсантъ " со ссылкой на собственные источники.

"iPhone — все. Выбросить или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — сообщил один из участников семинара для сотрудников внутриполитического блока администрации Путина, который состоялся в начале марта в Подмосковье.

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Источник издания сообщил, что требование сменить iPhone было объяснено "соображениями безопасности". В администрации президента РФ считают, что смартфоны компании Apple больше подвержены взлому и шпионажу стран Запада.

Сотрудникам порекомендовали сменить устройства на Android, ее китайскими аналогами или российской системой "Аврора".

Источник издания сообщает, что Кремль сам закупит телефоны для всех своих сотрудников. Также источники заявили, что в ближайшее время запрет на пользование техникой Apple могут распространить на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские операторы мобильной связи после того, как компания Apple покинула рынок в РФ, не смогут адаптировать новые модели смартфонов для своих потребителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России стремительно продолжает дорожать продукция Apple. Некоторые товары выросли в цене более чем на 140%.

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