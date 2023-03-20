Співробітникам адміністрації Путіна заборонили користуватись iPhone

Співробітникам внутрішнього блоку адміністрації президента РФ наказали до початку квітня позбутись iPhone та замінити їх на телефони інших марок.

Про це повідомляє видання "Комерсант" с посиланням на власні джерела.

"iPhone – все. Чи викинути, чи дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - повідомив один з учасників семінару для співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації Путіна, який відбувся на початку березня в Підмосков'ї.

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Джерело видання повідомило, що вимога змінити iPhone була пояснена безпековими міркуваннями. В адміністрації президента РФ вважають, що смартфони компанії Apple більше схильні до зламу та шпигунства країн Заходу.

Співробітникам порекомендували змінити пристрої на Android, її китайськими аналогами чи російською системою "Аврора".

Джерело видання повідомляє, що Кремль сам закупить телефони для всіх своїх співробітників. Також джерела видання заявили, що найближчим часом заборону на користування технікою Apple можуть поширити на чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські оператори мобільного зв’язку після того, як компанія Apple залишила ринок в РФ, не зможуть адаптувати нові моделі смартфонів для своїх споживачів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії стрімко продовжує дорожчати продукція Apple. Деякі товари зросли в ціні на понад 140%.

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