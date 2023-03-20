Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сі Цзіньпін приземлився у Москві

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1476
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сі Цзіньпін приземлився у Москві

Фото: Associated Press

Літак лідера Китаю приземлився в московському аеропорту.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви.   

Літак президента Китаю приземлився в аеропорту "Внуково".

Проте президент Росії Володимир Путін не приїхав в аеропорт особисто зустріти Сі Цзіньпіня. 

Візит Сі Цзіньпіня до Росії

У понеділок, 20 березня, розпочинається триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Володимиром Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що початок зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна запланований орієнтовно на 15:30 за київським часом. Путін проведе бесіду із китайським лідером. Тема України, "безумовно, фігуруватиме на переговорах".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1476
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація