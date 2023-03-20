Сі Цзіньпін приземлився у Москві

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви.

Літак президента Китаю приземлився в аеропорту "Внуково".

Проте президент Росії Володимир Путін не приїхав в аеропорт особисто зустріти Сі Цзіньпіня.

Візит Сі Цзіньпіня до Росії

У понеділок, 20 березня, розпочинається триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Володимиром Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що початок зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна запланований орієнтовно на 15:30 за київським часом. Путін проведе бесіду із китайським лідером. Тема України, "безумовно, фігуруватиме на переговорах".

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