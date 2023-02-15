Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану в "противостоянии с Западом"

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что поддерживает Иран. В частности, в "противостоянии с Западом и Соединенными Штатами Америки".

Об этом Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, пишет Associated Press.

По словам лидера КНР, Пекин поддерживает Тегеран в защите национального суверенитета и "противостоянию односторонним действиям и запугиванию".

"Китай Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неукоснительно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", — заявил он.

К слову, во время встречи Цзиньпин и Раиси подписали 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере торговли и туризма. Также они дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в развитии промышленности, разработке нефти и других месторождений.

Напомним, Пекин заявил о своем нейтралитете в войне РФ против Украины. Китай называет вторжение Путина "кризисом", не предпочитая ни одну из сторон. Впрочем, вместе с тем КНР заявляет о "дружественном сотрудничестве" с Москвой.

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