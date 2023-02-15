Сі Цзіньпін висловив підтримку Ірану в "протистоянні із Заходом"

Лідер КНР зустрівся з президентом Ірану.
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран. Зокрема, в "протистоянні із Заходом та Сполученими Штатами Америки".
Про це Сі Цзіньпін заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, пише Associated Press.
За словами лідера КНР, Пекін підтримує Тегеран у захисті національного суверенітету та "протистоянні одностороннім діям і залякуванням".
"Китай Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", - заявив він.
До слова, під час зустрічі Цзіньпін та Раїсі підписали 20 угод про співпрацю, зокрема у сфері торгівлі і туризму. Також вони доповнили укладену 2021-го 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.
Нагадаємо, Пекін заявив про свій нейтралітет у війні РФ проти України. Китай називає вторгнення Путіна "кризою", не надаючи перевагу жодній зі сторін. Втім, разом з тим КНР заявляє про "дружню співпрацю" з Москвою.
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