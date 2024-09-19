Сибига в Румынии обратился с просьбой по поводу российских беспилотников

С начала захватнической войны обломки российских беспилотников несколько раз падали в Румынии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте попросил Румынию сбивать российские беспилотники, которые приближаются к воздушному пространству этой страны НАТО.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Со ссылкой на румынское информационное агентство Mediafax в издании напомнили, что с начала захватнической войны обломки российских беспилотников несколько раз падали в Румынии вблизи границы с Украиной.

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Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что российский беспилотник недавно заметили в воздухе над румынской дельтой Дуная примерно в 45 километрах от украинской границы. Румынские истребители F-16 взлетели и сопровождали объект, пока он не достиг воздушного пространства Украины.

С тех пор политики и военные в Румынии спорят о том, нужны ли изменения в закон для сбития вражеских беспилотников в собственном воздушном пространстве.

Напомним, ранее министр обороны Румынии Ангел Тилвар заявил, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство стран-членов Альянса во время атак на Украину.

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