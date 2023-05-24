Ситуация в Белгородской области: в ГУР сообщили об "интересном явлении" в РФ

В разведке сообщили о большом количестве россиян, примкнувших к повстанцам на Белгородщине уже в процессе.

Россияне столкнулись с интересным явлением в Белгородской области – высоким уровнем лояльности местного населения к повстанцам "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Об этом глава ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телеканала Freeдом 24 мая.

Представитель украинской разведки рассказал о большом количестве людей, которые присоединились к российским добровольцам уже в ходе их действий в Белгородской области.

"Рашисты столкнулись с интересным явлением — большой уровень лояльности местного населения по отношению к повстанцам — к представителям "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России". Местное население бежало в целом не от них, а от авиаударов и артиллерийских ударов регулярной так называемой армии и Министерства обороны Российской Федерации", – рассказал Юсов.

"Да, лояльное отношение местного населения, поддержка, большое количество людей, приобщившихся к повстанцам, представителям "РДК" и легиона уже в процессе. И очевидно, что часть повстанцев находится на территории, и сеть продолжает развиваться", — добавил представитель ГУР.

Он также указал, что штатные российские пропагандисты не понимают, как комментировать ситуацию в Белгородской области. То есть – то, что российские добровольцы поставили цель освободить свое государство от президента Владимира Путина, чтобы предотвратить его развал.

"Действительно, это действия российских граждан, это российские, можно сказать, патриоты, которые думают о будущем своей страны и понимают, что с преступным режимом Путина и его сообщниками никакого будущего нормального у России быть не может. Поэтому очевидно, что и масштабы увеличиваются. Есть все основания предполагать, что и география будет расширяться, и количество участников будет увеличиваться", – прогнозирует Юсов.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, добровольцы "РДК" и "ЛСР" зашли в Белгородскую область 22 мая и начали операцию по освобождению России от путинского режима, а также демилитаризации пограничной зоны. Российские власти в тот же день объявили контртеррористическую операцию в регионе, но уже 23 мая заявили о ее завершении. Однако повстанцы не объявляли, что покинули территорию области. По оценкам аналитиков Института изучения войны, российские добровольцы могли отойти поближе к границе с Украиной.

Добавим, что в ночь на 24 мая в Белгородской области была "бавовна". Власти заявляли об атаке дронами на поселки и попадания в областном центре, в Борисовском и Белгородском районах.

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