Сколько стоят прическа и макияж президента Бундестага и кто за это платит — BILD

Из казны Германии на прическу и макияж президентки Бундестага в прошлом году ушло более 13 000 евро.

По информации администрации Бундестага в ответ на запрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" Стефана Бранднера, только в 2022 году на "гримеров, косметологов и/или визажистов" для президентки Бундестага было потрачено 13 270 евро — более 1000 евро в месяц.

Об этом пишет BILD.

В текущем году за эти услуги уже уплачено 11 970 евро. В то же время, за первые несколько месяцев после вступления в должность (в конце октября 2021 года) на внешний вид Бербель Бас было потрачено всего 457 евро.

До ее вступления в должность расходы по этим направлениям составляли в 2017-2020 годах 0 евро.

Будучи президентом Бундестага, Бас зарабатывает почти 20 тысяч евро в месяц. Кроме того, у нее есть не облагаемая налогом выплата в размере 4000 евро и фиксированная выплата в размере 1000 евро.

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