Снова за старое: российская армия занимается мародерством на Белгородщине

В селе Новая Таволжанка в Белгородской области РФ солдаты российской армии занимаются привычным для себя делом – мародерством в покинутых жителями домах.

Об этом сообщает информационный ресурс "Медуза" со ссылкой на комментарий местной жительницы в соцсетях местного губернатора Вячеслава Гладкова.

"Они живут в наших домах, ведут отвратительный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, похищают личные вещи и имущество. С нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в окрестностях Новой Таволжанки”, — говорится в комментарии.

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Такие сообщения не единичны. Под другим постом губернатора жители Новой Таволжанки написали об еще одном случае мародерства, который обнаружили накануне.

“14 июня мы впервые поехали посмотреть, что с домами. Два дома сломаны, одна дверь — ломом, разбиты окна… Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, распорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее угнанных велосипеда у других соседей”, — жалуются россияне.

Напомним, в Белгородской области РФ, по сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, будет действовать чеченский батальон "Запад-Ахмат", чтобы "усилить безопасность" на приграничной территории.

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