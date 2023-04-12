Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских беженцев в Эстонии – полиция

Кроме украинцев, ФСБ пытается вербовать эстонцев и других людей, живущих в стране.

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пытается вербовать прибывающих в Эстонию украинцев. С конца февраля 2022 года по декабрь в Эстонию прибыло более 45 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает ERR.

Эстонские правоохранители после бесед с украинцами заявили, что ФСБ пытается активно вербовать людей на оккупированных территориях. Также это касается и беженцев, пересекающих границу Эстонии и России.

"От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них обнаруживают враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, пересматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", — отмечает полиция.

В полиции также добавили, что ФСБ пытается вербовать не только украинцев, но и эстонцев и других людей, живущих в Эстонии.

"Например, ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. Во время пересечения границы их спрашивают об отношении к России и проведенной против Украины "специальной военной операции", а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии", — рассказали правоохранители.

Напомним, Эстония отреагировала на казнь украинского пленника – призывают не допускать россиян к Олимпиаде.

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