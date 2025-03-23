США направили второй эсминец к мексиканской границе – что происходит

США отправили еще один эсминец с ракетами для патрулирования у границы с Мексикой из-за усиления иммиграционных мер президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Эсминец USS Spruance, вышедший из военно-морской базы Сан-Диего, будет помогать в «борьбе с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией", — говорится в сообщении Северного командования.

Командующий Северным командованием Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо заявил, что развертывание USS Spruance на южной границе расширяет возможности военных операций с Министерством внутренней безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа упразднит временный правовой статус 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев в США, являющихся частью его борьбы с иммиграцией.

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