США нашли "ахиллесову пяту" России: мнение Портникова

Страна-агрессорка РФ не даст покоя тем странам, которые конфискуют ее активы. Она готова бороться за возврат средств всеми возможными способами.

Мнение об этом высказал украинский журналист Виталий Портников, передает 24 канал.

По его словам, такая синхронная реакция представителей администрации президента и министерства иностранных дел России свидетельствует о том, что есть вопросы, которые действительно серьезно смущают высшее российское руководство.

Стоит напомнить, что когда США и другие страны Запада поставляли Украине оружие, помогали Украине экономически и финансово, никто из представителей российского политического руководства не говорил о возможности отказа политических отношений с США. Даже тогда, когда российские чиновники обвиняли Запад в том, что он является стороной конфликта в российско-украинской войне", — подчеркнул Портников.

Он прогнозирует, что эти угрозы будут только усиливаться с тем, как западные страны будут приближаться к юридической процедуре конфискации российских активов.

"Мы сделали открытие, которое и так было очевидным, — деньги до сих пор беспокоят Путина и его окружение гораздо больше, чем количество жертв среди российских военных, или содержание оккупированных украинских территорий. В конце концов надо осознать, что какими бы должностями ни кичились представители российского политического". руководства и какие бы лозунги не произносили о "едином народе", главном мотиве их управления Россией и агрессии в отношении соседних стран — были, есть и остаются деньги", — добавляет Портников.

Чекисская мафия, руководящая РФ, в частности, отдельные ее представители Владимир Путин или Николай Патрушев, могут сами верить в идеологическую окрашенность своих целей. Поскольку жадность не имеет границ – ни финансовых, ни географических, ни политических.

Путина нужно поставить перед простым выбором

Эксперт говорит и о том, что у Путина вызывает эмоции только вопросы денег.

"Деньги являются пунктиком, руководящим всеми намерениями и желаниями российского руководителя Путина и его мафии. Если говорить с россиянами о том, что они могут потерять деньги, то, возможно, в какой-то момент Путину будет легче прекратить свою войну против Украины и не мечтать о войны против бывших советских республик, а сохранить активы, которые сегодня сохраняются на Западе. Путина нужно поставить перед простым и понятным выбором – либо война, либо деньжата", — резюмировал Портников.

Кроме того, украинский журналист Виталий Портников считает, что Путин действительно посылает сигналы о своей готовности "заморозить" войну на тех позициях, на которых сейчас находятся вооруженные силы Российской Федерации и Украины.

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