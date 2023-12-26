США знайшли "ахіллесову п'яту" Росії: думка Портникова

Країна-агресорка РФ не дасть спокою тим країнам, які конфіскують її активи. Вона готова боротися за поверненням коштів всіма можливими способами.

Думку про це висловив український журналіст Віталій Портников, передає 24 канал.

За його словами, така синхронна реакція представників адміністрації президента та міністерства закордонних справ Росії свідчить про те, що є питання, які дійсно серйозно бентежать вище російське керівництво.

"Варто нагадати, що коли США та інші країни Заходу постачали Україні зброю, допомагали Україні економічно та фінансово, ніхто з представників російського політичного керівництва не говорив про можливість відмови політичних взаємин з США. Навіть тоді, коли російські чиновники звинувачували Захід у тому, що він є стороною конфлікту у російсько-українській війні", - наголосив Портников.

Він прогнозує, що ці погрози будуть лише посилюватися з тим, як західні країни будуть наближатися до юридичної процедури конфіскації російських активів.

"Ми зробили відкриття, яке і так було очевидним, – гроші досі турбують Путіна і його оточення набагато більше, аніж кількість жертв серед російських військових, чи утримання окупованих українських територій. Врешті-решт треба усвідомити, що якими б посадами не хизувалися представники російського політичного керівництва і які б гасла не виголошували про "єдиний народ", головним мотивом їхнього керування Росією та агресії щодо сусідніх країн – були, є і залишаються гроші", - додає Портников.

Чекіська мафія, яка керує РФ, зокрема, окремі її представники Владімір Путін чи Нікалай Патрушев, можуть самі вірити в ідеологічну забарвленість своїх цілей. Оскільки, жадібність не має кордонів – ані фінансових, ані географічних, ані політичних.

Путіна треба поставити перед простим вибором

Експерт каже і про те, що у Путіна викликає емоції лише питання грошей.

"Гроші є пунктиком, який керує всіма намірами і бажаннями російського очільника Путіна і його мафії. Якщо говорити з росіянами про те, що вони можуть втратити гроші, то, можливо, в якийсь момент Путіну буде легше припинити свою війну проти України і не мріяти про війни проти колишніх радянських республік, а зберегти активи, які сьогодні зберігаються на Заході. Путіна треба поставити перед простим і зрозумілим вибором – або війна, або грошенята", - резюмував Портников.

Крім того, український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін насправді надсилає сигнали про свою готовність "заморозити" війну на тих позиціях на яких зараз перебувають збройні сили Російської Федерації та України.

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