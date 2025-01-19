США никогда не обещали помочь Украине вернуть оккупированные территории – Time

Байден настоял на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину тогдашний американский президент Джо Байден поставил ряд целей для ответа США. Победы Украины с деокупацией территорий, захваченных РФ, среди этих целей не было.

Об этом говорится в материале Time со ссылкой на слова сотрудника американского Совета нацбезопасности при Байдене Эрика Грина.

"Фразу, которую Белый дом использовал в контексте описания своей миссии тогда — поддерживать Украину "сколько будет нужно" — намеренно так расплывчато сформулировали. Так что возник вопрос: сколько нужно времени и для чего именно?.." — пишет Time.

По словам Грина, Вашингтон не обещал помочь Киеву вернуть "все земли", оккупированные Россией, более того, территории на востоке Украины и Крым, захваченные во время вторжения 2014 года.

"Мы намеренно не говорили о территориях", — цитирует издание Грина.

Причина этого была "простой". По мнению Белого дома, это было вне возможностей Украины, даже при активной помощи Запада.

"Важнейшей целью для Украины было выживание как суверенной, демократической страны, свободной для интеграции с Западом", — отметил Грин.

Байден также хотел, чтобы США и их союзники оставались сплоченными, а также настоял на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

"Оглядываясь назад на свое лидерство во время войны в Украине — которое, несомненно, сформирует его наследие как государственного деятеля, — Байден достиг этих целей. Но такой успех не доставляет удовольствия даже некоторым из его ближайших союзников и советников", — сказал Грин в интерв. изданию.

Напомним, спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что Джо Байден не руководит ситуацией в стране и не понимает, какие решения принимает.

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