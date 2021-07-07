США прекращают продажу билетов на рейсы в Беларуси

США прекращают продажу билетов на рейсы в Беларуси

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

Министерство транспорта США запретило продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет также касается рейсов, осуществляемых с пересадкой.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в виде исключения будут возможны гуманитарные рейсы, а также те, причиной которых являются национальные интересы и безопасность США.

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В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Как сообщалось, 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС за 24-25 мая.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

25 июня стало известно, что что оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Условием для этого якобы стало их согласие сотрудничать со следствием.

Новости мира: Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

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