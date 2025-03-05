Стармер и Макрон готовы отправиться в Вашингтон на следующей неделе: названа цель

Британский премьер Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Они намерены представить главе США Дональду Трампу общую позицию по мирному плану.

Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, в примирительном выступлении после того, как Белый дом объявил о замораживании военной помощи Киеву, президент Зеленский заявил, что он "действительно ценит" поддержку Америки и "готов работать под сильным руководством президента Трампа для достижения крепкого мира". Он назвал "досадную" ссору с президентом Трампом в Овальном кабинете, произошедшую на прошлой неделе.

Также украинский глава сообщил, что лидеры работают над мирным соглашением, которое может начаться с "перемирия в небе и немедленного перемирия на море", если Россия захочет последовать его примеру.

"Дипломатические источники сообщили, что сэр Кейр и Эммануэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу единый фронт по этому плану", — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Доналбд Трамп снова раскритиковал президента Владимира Зеленского. На этот раз за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще очень, очень далеко.

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