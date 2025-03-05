Стармер і Макрон готові вирушити до Вашингтона наступного тижня: названо мету

Британський прем'єр Кір Стармер та французький лідер Емманюель Макрон готові вирушити до Вашингтона разом з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Вони мають намір представити главі США Дональду Трампу спільну позицію щодо мирного плану.

Про це пише Daily Mail.

Як зазначається, у примирливому виступі після того, як Білий дім оголосив про заморожування військової допомоги Києву, президент Зеленський заявив, що він "дійсно цінує" підтримку Америки і "готовий працювати під сильним керівництвом президента Трампа задля досягнення міцного миру". Він назвав "прикрою" сварку з президентом Трампом в Овальному кабінеті, що сталася минулого тижня.

Також український очільник повідомив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може початися з "перемир'я в небі і негайного перемир'я на морі", якщо Росія захоче наслідувати її приклад.

"Дипломатичні джерела повідомили, що сер Кейр і Еммануель Макрон готові вирушити до Вашингтона разом з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу єдиний фронт за цим планом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Доналбд Трамп знову розкритикував президента Володимира Зеленського. Цього разу за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

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