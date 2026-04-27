Студенту грозит тюрьма из-за видео с трубочкой для напитка: детали

В Сингапуре 18-летний гражданин Франции обвиняется в нарушении общественного порядка после инцидента с торговым автоматом с соком — он облизал трубочку и положил ее обратно. Ему может грозить тюремный срок и внушительный штраф.

Об этом пишет Daily Mail.

Студент облизал трубочку и может сесть на два года – что известно

Французский студент Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан оказался в центре скандала после того, как облизал трубочку и вернул ее обратно в диспенсер автомата со свежевыжатым апельсиновым соком в торговом центре в Сингапур. По данным следствия, свои действия он снял на видео и опубликовал в Instagram, осознавая, что это может вызвать негодование среди общественности.

После инцидента компания iJooz, обслуживающая автомат, сообщила о замене всех 500 трубочек и обратилась в полицию. В компании также проведен дополнительные санитарные проверки оборудования.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну критики со стороны пользователей. По сообщениям местных СМИ, ролик стал вирусным и вызвал обеспокоенность соблюдением гигиены в публичных местах.

Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве и нарушении общественного порядка. В случае доказательства вины ему может грозить более двух лет заключения и штрафы на тысячи долларов. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 22 мая.

