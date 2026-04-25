Мужчина может сесть в тюрьму за публикацию "фото", сгенерированного ИИ: что там было изображено

Мужчина опубликовал фейковое фото зверя, сбежавшего из зоопарка, чем повредил действиям полиции / © unsplash.com

В апреле в южнокорейском городе Теджон местный житель для развлечения распространил сгенерированное искусственным интеллектом фото волка, который накануне сбежал из зоопарка . Эта дезинформация направила правоохранителей по ошибке, значительно затянув поисковую операцию и отвлекши экстренные службы от их прямой работы.

О том, как невинное на первый взгляд сообщение в социальных сетях привело к серьезным уголовным обвинениям, пишет Gizmodo.

Последствия фейкового фото и масштабы поисков

Согласно материалам следствия, 8 апреля из местного зоопарка скрылся волк по прозвищу Никгу, после чего в сети мгновенно появилась очень реалистичная фотография животного, якобы блуждающего по улицам города. Эта информация оказалась настолько обманчивой, что заставила местные власти закрыть, по меньшей мере, одну начальную школу и привлечь сотни спасателей с дронами и тепловизорами для патрулирования улиц.

Интересно, что за время этих длительных поисков беглый волк успел стать неофициальным талисманом города. Пользователи социальных сетей подхватили тренд, а местная пекарня из-за бешеного спроса среди покупателей даже начала выпекать тематический хлеб в форме животного.

Наказание для шутника и финал истории

В конце концов 40-летний автор сообщения признался, что создал фото просто ради развлечения, однако теперь ему грозит пять лет за решеткой и штраф в размере 6700 долларов. Из-за его действия операция по отлову хищника затянулась более недели, пока животное в конце концов не обнаружили в дикой природе благодаря телефонному звонку неравнодушного гражданина.

«Единственное сгенерированное искусственным интеллектом изображение задержало отлов волка на целых девять дней, а длительное привлечение полиции и пожарных повлекло за собой значительные перебои в их главной обязанности защищать общественность», — подчеркнули в полицейском управлении Теджона.

