Суд над Саакашвили может состояться прямо в тюрьме

Суд над Саакашвили может состояться прямо в тюрьме

В грузинском минюсте объяснили, что это необходимо для безопасности самого экспрезидента.

Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией проводить судебные заседания по делу бывшего президента страны Михеила Саакашвили непосредственно в тюрьме грузинского города Рустави, где он находится, не транспортируя его в помещение суда.

Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави-2", передает "Грузия Онлайн".

Такую рекомендацию он объясняет тем, что вне пенитенциарного учреждения Саакашвили может угрожать опасность.

"Нашей строгой рекомендацией будет, чтобы заключенный [Саакашвили] не был выведен из заведения №12, потому что ему может угрожать опасность. Именно исходя из интересов его безопасности, мы обязаны обеспечить его защиту, а также защиту правопорядка", — заметил министр.

Судебное заседание назначено на 10 ноября. На нем будет рассмотрено дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и штурме телекомпании Imedi. Кроме Саакашвили, по этому делу проходит бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, а также несколько человек, возглавлявших ведомства республики, среди них занимавший должность министра обороны Давид Кезерашвили, экс-глава МВД Иван Мерабишвили и бывший министр юстиции Зураб Адераб.

Напомним, Михеила Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

Читайте также:

"Мого сына у меня на глазах убивают": мать заключенного Саакашвили обратилась к Зеленскому

Роман Саакашвили и Ясько : как отреагировала жена Михо и что говорят влюбленные

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку