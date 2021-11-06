Суд над Саакашвілі може відбутися просто у в’язниці

Суд над Саакашвілі може відбутися просто у в’язниці

У грузинському Мін’юсті пояснили, що це необхідно для безпеки самого експрезидента.

Міністерство юстиції Грузії виступило з рекомендацією проводити судові засідання у справі колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі безпосередньо у в’язниці грузинського міста Руставі, де він зараз перебуває, не транспортуючи його до приміщення суду.

Про це повідомив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе в ефірі телеканлу "Руставі-2", передає "Грузія Онлайн".

Таку рекомендацію він пояснює тим, що поза межами пенітенціарної установи Саакашвілі може загрожувати небезпека.

"Нашою суворою рекомендацією буде, щоб ув'язнений [Саакашвілі] не був виведений із закладу №12, тому що йому може загрожувати небезпека. Саме виходячи з інтересів його безпеки, ми зобов'язані забезпечити його захист, а також захист правопорядку", - зауважив міністр.

Судове засідання призначене на 10 листопада. На ньому розглядатиметься справа про розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та штурму телекомпанії Imedi. Крім Саакашвілі, у цій справі проходить колишній мер Тбілісі Гігі Угулава, а також кілька осіб, які очолювали відомства республіки, серед них Давид Кезерашвілі, котрий обіймав посаду міністра оборони, екс-глава МВС Іване Мерабішвілі та колишній міністр юстиції Зураб Адераб.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі 1 жовтня затримали у Грузії, куди він повернувся незадовго до першого туру муніципальних виборів. Колишній президент перебуває у в'язниці міста Руставі, де оголосив голодування та називає себе політичним ув'язненим.

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